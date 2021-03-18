مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاع عند 3753.46 نقطة
الخميس 18/مارس/2021 - 01:26 م
وكالاتطباعة
أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 3753.46 نقطة مرتفعًا بـ 15.5 نقطة وبنسبة 0.41% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3738.01 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و867 ألفًا و98 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 47.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و262 ألفًا و846 ريالًا عمانيًا.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و867 ألفًا و98 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 47.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و262 ألفًا و846 ريالًا عمانيًا.