«العالمي للصوفية» يطالب بنشر التصوف بالمدارس والجامعات

طالب الاتحاد العالمي للصوفية بضرورة نشر التصوف في الجامعات المصرية والمدارس المصرية، وذلك لمواجهة التطرف والتشدد الذي سعت لنشره التيارات المتطرفة في وقت من الأوقات.وأوضح الاتحاد على لسان رئيسه الدكتور علاء الدين أبوالعزائم، أن التصوف حماية للشباب والأفراد من خطر الجماعات والتنظيمات المتشددة، ولذلك وجب على الجميع أن يتحمل المسئولية الكاملة حيال هذا المجتمع، وأهل التصوف قادرون على مواجهة هذا الفكر الغريب.وتابع "رئيس الاتحاد" أن الطرق الصوفية لها دور محوري وهام في نشر الفكر الوسطى في مصر، ولذلك وجب على الجميع أن يساعد ويعمل على نشر هذا الفكر الإسلامى الوسطى الايجابي الذي يعرف الناس المبادئ الحقيقية التي يجب أن يسير الناس عليها.