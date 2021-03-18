حبس لص بتهمة سرقة 3 سيارات ومساومة مالكيها بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس عاطل بتهمة سرقة السيارات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بالفيوم) بإكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها حيازة سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة وإنه وراء إرتكاب الواقعة، حيث قام بركن السيارة قيادته بالمنطقة محل البلاغ وسرقة السيارة المستولى عليها.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال حضوره لاستقلال السيارة قيادته المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع "بقصد مساومة مالكها على إعادتها له مقابل مبلغ مالى.وبإرشاد المتهم تم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة كرداسة بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشته إعترف بارتكاب حادثي سرقة بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهما إتهماه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.