16 مايو نظر استئناف النيابة على الحكم ببراءة سما المصري

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 16 مايو المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح "محكمة أول درجة" ببراءة سما المصري من اتهامها بسب وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد.وتقدم المحامي شعبان سعيد، دفاع ريهام سعيد، بطلب للنيابة العامة للتقدم باستئناف على الحكم، مستندا على الخطأ فى تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.