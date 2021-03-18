بحضور وزراء.. محافظ جنوب سيناء يرفع علم مصر فوق طابا

رفع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قبل قليل، العلم المصري فوق أرض طابا، في الذكرى الـ32 لاستردادها.وعزفت الموسيقى العسكرية بعض الأغاني والأناشيد الوطنية، أثناء رفع اللواء خالد فودة للعلم، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.وتوافد المئات من أهالي سيناء والوفود القادمة من عدد من محافظات الجمهورية؛ للمشاركة في فعاليات رفع علم مصر على أرض طابا في الذكرى الـ32 لاسترداد الأرض.كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أجرى أمس الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة طابا لمتابعة الاستعدادات النهائية للاحتفال بالذكرى الـ 32 لعودة طابا للأراضي المصرية.وشاهد فودة استعدادات كورال الأطفال والموسيقى العسكرية التي تنطلق غدًا مع رفع العلم، مشددًا على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية خلال الاحتفالية،بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.