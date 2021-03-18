الصحة: تعيين محمود سامى قنيبر متحدثًا رسميًا لصندوق الشهداء

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تعيين الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره في مستشفى عزل بلطيم أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا، بعد تعرضه لتلف العصب البصري بسبب الجهد الزائد، متحدثًا رسميا لصندوق شهداء الأطباء.وأكدت وزيرة الصحة خلال كلمتها في حفل يوم الطبيب، أنه تم تخصيص مبنى خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة خاص بصندوق الشهداء.يذكر أن النقابة العامة للأطباء، تحتفل اليوم، بيوم الطبيب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تعقد على هامش الاحتفالية مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ووزيرة الصحة ورؤساء لجنتي الصحة بالنواب والشيوخ.