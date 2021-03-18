توقيع عقود بث قناة جامعة طنطا على نايل سات

أكد اللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، أن الشركة لا تتوانى في توفير كل إمكانياتها لخدمة العملية التعليمية وتطورها فى مصر، وذلك فى إطار خطة الدولة للارتقاء بالطلاب فى ظل مجابهة شاملة لوباء كورونا المستجد.جاء ذلك خلال توقيع عقد إطلاق قناة جامعة طنطا التعليمية، بحضور الدكتور محمود أحمد زكى، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود شكل، المدير التنفيذي للقناة.ويأتى إطلاق قناة جامعة طنطا على أقمار نايل سات كأول مبادرة من جامعة حكومية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بدعم ومساندة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.وقال أنيس إن عقد الجامعة يمتد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وسيتم بث القناة على تردد ١١١٣٧ رأسي، اعتبارً من أول سبتمبر القادم، موضحًا أن الشركة ستوفر التدريب والدعم الفنى لخروج القناة بالشكل الذى يليق بجامعة طنطا، مثمنًا فى الوقت ذاته تفكير القيادات التعليمية للجامعة فى تلك الخطوة لتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب فى تلك المرحلة التعليمية.وأشار رئيس مجلس إدارة نايل سات إلى أن الجامعة ستبدأ بث برامجها التعليمية لطلاب أربع كليات وهى التجارة والحقوق والتربية والآداب، متوقعًا التوسع فى بث برامج باقى الكليات تباعًا حسب الخطة الموضوعة من إدارة الجامعة.من جانبه، قال الدكتور محمود أحمد زكى، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة اتخذت تلك الخطوة للتوسع فى عمليات التعليم عن بعد فى ظل جائحة كورونا وذلك ضمن الخطط التى ناقشها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار فى اطار التعليم الهجين الذى تقرر تطبيقها بداية من العام الدراسى الحالى.وتوجه رئيس جامعة طنطا بالشكر لقيادات نايل سات على التعاون الذي أبدوه لخروج تلك القناة للنور فى سبتمبر القادم، متوقعًا التوسع فى بث المواد التعليمية لباقى الكليات التابعة للجامعة خلال الفترة المقبلة.