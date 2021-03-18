الإمارات ترسل مساعدات طبية وغذائية إلى غينيا

أرسلت الإمارات مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى غينيا، وذلك في إطار التضامن مع الكارثة الإنسانية التي حدثت جراء الانفجارات العنيفة التي شهدتها مدينة "باتا" في غينيا الاستوائية خلال الأسبوع الماضي، وخلفت مئات القتلى والجرحى وتدميرا واسعا للمباني والمنشآت الخدمية.وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، أن هذه المساعدات الطبية والغذائية العاجلة المقدمة لغينيا الاستوائية تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة في الإمارات على الوقوف دائما بجوار الدول الصديقة في مختلف المواقف الإنسانية التي تحتاج إلى تدخلات سريعة، للتخفيف من حدة الأزمات ومد يد العون للمتضررين في تلك الدول.