الفائض التجاري لمنطقة اليورو يتراجع بسبب ضعف الصادرات

أفادت بيانات نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الخميس، بتراجع الفائض التجاري لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة في يناير عن الشهر السابق بسبب ضعف الصادرات.وتراجع الفائض التجاري إلى 24.2 مليار يورو، معدلة موسميا، مقابل 27.5 مليار يورو في ديسمبر.وتراجعت الصادرات بنسبة 2.8% على أساس شهري في يناير، فيما تراجعت الواردات بنسبة 1.3%.وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، انخفضت الصادرات للمملكة المتحدة بنسبة كبيرة بلغت 31.9% بين ديسمبر ويناير، في حين ارتفعت الصادرات إلى الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.9%.