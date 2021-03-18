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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الري يرد على تساؤلات شباب المصريين بالخارج بشأن «سد النهضة» 25 مارس

الخميس 18/مارس/2021 - 01:20 م
سد النهضة
سد النهضة
وفاء علي
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أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن قيام مركز وزارة الهجرة للحوار، بتنظيم اجتماعًا بحضور وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبد العاطي، ليجيب على الأسئلة المتعلقة بشأن قضية سد النهضة من قبل شباب المصريين بالخارج.

وأوضحت الوزارة عبر الصفحة الرسمية لها أنه تم تحديد موعد الاجتماع يوم الخميس، 25 مارس، في التاسعة والنصف صباحًا.

وناشدت "الهجرة" شباب المصريين بالخارج بسرعة التسجيل لحضور هذا الاجتماع عبر تطبيق «زووم» عبر الرابط التالي:

https:docs.google.comformsde1FAIpQLSfd0MBUQbFJ9_u5LCDsMmE8T0MThrMCbHUUeQxIvITLiyTMgwviewform?usp=sf_link

الجدير بالذكر أنه يمكن للطلاب من الدارسين بالخارج التسجيل في مركز وزارة الهجرة للشباب المصريين الدراسين بالخارج، https:medcegypt.net، والذي تم تدشينه في يناير 2021، ليكون مظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج.

وجاءت فكرة إنشاء المركز لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الوزارة والدارسين المصريين بمختلف دول العالم، كما ينظم مركز الحوار عدة فعاليات على مدار العام، لتقوية الروابط بين الدارسين المصريين بالخارج ومؤسسات الدولة للاستفادة من خبراتهم، كما يشجع تكوين حلقات طلابية في معظم ومختلف دول العالم، للتعرف والتواصل مع غيرك من الدارسين بنفس الدولة أو المجال.

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