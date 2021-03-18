الصين تعلن عن زيارة لوزير الخارجية الروسي خلال أيام

أعلنت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، للبلاد في 22 و23 من الشهر الجاري.ونقل موقع "Huanqiu" الصيني عن المتحدث باسم الهارجية الصينية لتشاو لي جيان: "سيقوم وزير الخارجية الروسي بزيارة إلى الصين في 22 و23 مارس الجاري بدعوة من وزير الخارجية الصيني وانج يي".وأضاف أن وزيري الخارجية يخططان لبحث التعاون الثنائي والقضايا الدولية والإقليمية المهمة بالنسبة للجانبين.كما عبر لي جيان عن أمله بأن "تعطي هذه الزيارة زخما للتطوير عالي الجودة للعلاقات الصينية الروسية".