سفير الإمارت لدى بكين: العلاقات مع الصين «متينة»

أكد سفير الإمارات لدى بكين علي عبيد علي الظاهري، على متانة العلاقات التاريخية التي تربط الإمارات والصين، والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.وقال الظاهري في تصريحات أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس إن العلاقات الإماراتية الصينية تقوم على التعاون والاحترام المتبادل والشفافية في التعامل وتتميز بتطورها الإيجابي السريع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاستثمارية المشجعة لدولة الإمارات والصين، والتي ساهمت بشكل كبير في تسريع تطور العلاقات الثنائية.وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين قادة ومسؤولي البلدين والتي أثمرت العديد من التوافقات المهمة وارتقت بعلاقات ثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، ورسمت خارطة طريق للعلاقات المستقبلية أساسها التعاون المتبادل للنفع والمصلحة المشتركة.وأوضح أن الإمارات والصين تعملان على رفع درجات التعاون إلى مستويات أعلى حتى في فترات الأزمات العالمية، مثل ما يشهده العالم في وقتنا الراهن من تداعيات كارثية لوباء "كوفيد-19 " والاستفادة من بعضهما البعض؛ مما ساهم في تعزيز فرص حسن إدارتهما للأزمة.