«IATA» تعلن وصول أول مسافرين إلى مطار هيثرو باستخدام «كارت السفر»

أعلن ألكسندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، اليوم، وصول أول مسافرين إلى مطار هيثرو في لندن باستخدام تطبيق كارت السفر الجديد IATA Travel Pass لإدارة بيانات اعتماد صحة السفر.وأشار إلى أن التنفيذ الناجح للتجربة مع ركاب الخطوط الجوية السنغافورية يُظهر أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد المسافرين والحكومات بشكل آمن ومريح وفعال على إدارة بيانات اعتماد السفر الصحي، ويظهر بوضوح أهمية ذلك لإعادة تنشيط حركة الطيران الدولي.وأضاف أن الكارت وسيلة مصممة خصيصا لشركات الطيران لإدارة متطلبات السفر الجديدة دون الغرق في العمليات الورقية الروتينية وغير الفعالة.وطالب ألكسندر دي جونياك المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA الحكومات بالاستمرار في تحفيز حركة السفر وتقديم الدعم لشركات الطيران بدلا من تراكم الديون الجديدة عليها على أن يكون الدعم من خلال إعانات مالية لتذاكر الطيران حتى تتمكن شركات الطيران من التعافي من أزمة فيروس كورونا وعدم الانهيار.وأضاف أن الحكومات في جميع أنحاء العالم قامت بالفعل بدعم شركات الطيران بأكثر من 225 مليار دولار في شكل المساعدات المباشرة أو إعانات الأجور أو الإعفاءات الضريبية والقروض، لكن الأزمة لم تنته بعد ولذلك فإن شركات الطيران لديها احتياجات مالية كبيرة واقترح طريقا مختلفا ودعم تذاكر الطيران كوسيلة للحكومات لمساعدة القطاع حتى يتعافى.وأعلن دي جونياك أن الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA المقرر عقده افتراضيا في يونيو القادم، تم تأجيله إلى شهر أكتوبر لكي يعقد في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية كاجتماع حي وتفاعلي وجها لوجه وليس افتراضيا