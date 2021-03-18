كشف السبب وراء ارتفاع الإصابات بين العمال في حريق مصنع العبور

أوضحت المعاينة الأولية لحريق مصنع الشيكولاتة بالقناطر الخيرية أن سبب ارتفاع الإصابات هو محاولة العمال إطفاء الحريق الذي نشب في مخزن يتبع المصنع كانوا متجمعين به أثناء نشوب الحريق في أسطوانة غاز، وعندما حاولوا السيطرة عليه تسببت في إصابتهم بحروق.فيما أعلن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن أن جميع المصابين فى حريق مصنع الحلويات في القناطر الخيرية وعددهم 25 عاملًا تم نقلهم إلى مستشفى قليوب العام فور وقوع الحريق وإسعافهم جميعًا، وتم خروج 10 حالات منهم بعد إسعافهم وتقديم الخدمة الطبية لهم، كما تم تحويل 12 منهم إلى 3 مستشفيات فى القاهرة، ويجرى الآن تقديم الخدمه الطبية 3 حالات فقط فى مستشفى قليوب التخصصى، مؤكدًا أن جميع الإصابات خفيفة، ومن المتوقع خروج جميع المصابين اليوم.كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية، يفيد نشوب حريق هائل فى مصنع للحلويات بمنطقة شلقان دائرة المركز.انتقل على الفور العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية و5 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.