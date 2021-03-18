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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف يرى رجال الدين فى كردستان منح الأزهر المقدمة للإقليم؟

الخميس 18/مارس/2021 - 01:16 م
الشيخ مؤيد
الشيخ مؤيد
هايدي حمدي
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تزين صحن الأزهر الشريف لاستقبال بشتيوان صادق عبد الله، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كردستان شمال العراق والوفد المرافق له، بحضور فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وعبر الوزير الضيف عن اعتزاز الإقليم وأبنائه بالأزهر الشريف وما يقدمه من جهد ودعم علمي وفكري لهم، مقدمًا دعوة رسمية للطيب لزيارة الإقليم.

وأكد "عبدالله" أن الأزهر يخصص لإقليم كردستان 25 منحة سنويًّا لاستقبال طلابه في مختلف الكليات، ويوجد معهد أزهري في أربيل، وخريجي الأزهر في كردستان يشعرون بالفخر لانتمائهم لهذه المؤسسة العريقة.

"الدستور" تواصلت عدد من أئمة "كردستان" الذين انضموا لرابطة خريجي الأزهر العالمية ضمن أحد المنح التي يحصلون عليها من المشيخة.

مؤيد: الوسطية عنوان الأزهر
الشيخ مؤيد أزيز النقشبندي، إمام وخطيب بأحد جوامع كردستان، قال إنه من خلال التدريب الذي حضره في الرابطة تأكد له أن الوسطية والاعتدال هو منهج الأزهر، كذلك محاربة الإرهاب، وتم بالفعل في محاضرات سابقة، مشيرًا إلى أن تلك الدورات منها الفقه المعاصر الخاصة بالأفكار الحديثة التي طرأت على مجتمعاتنا مثل بيع أعضاء الإنسان والتجميل وزراعة النخاع الشوكي، وهل يقبل الدين هذه الأمور والإقدام على تلك الأفعال، القرآن والحديث لا يتغير لكن كيف نحكم هذه الأفعال الجديدة بالحكم الشرعي، والناس يسألون عنها فيجب أن تكون لدينا إجابات.

الهالوتي: قِبلة العلم
ووجه الشيخ إسماعيل محمد الهالوتي، عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الشكر إلى الإمام الأكبر لإتاحة فرصة التدريب والتعريف بالمنهج الأزهري الذي سار عليه علماؤه القدامى، مؤكدًا على استفادته الكبيرة من المحاضرات التي حضرها خلال فترة مكوثه في مصر، واصفا الأزهر بـ "قِبلة العلم".

وأكد أن تلك الدورات تفيدهم في الإجابة على مواطني "كردستان" الذين يحتاجون إلى الفتوى في أمور حياتهم، من خلال لجنة عليا تسمى لجنة الفتوى.

عثمان: الأزهر يدعو للتعايش السلمى
والتقط أطراف الحديث الشيخ عميد عثمان، إمام وخطيب جامع بكردستان، قائلا إن اتباع الفكر الوسطي في مساجدنا ولقاءاتنا المتلفزة والإذاعية، يعزز ثقة الناس ويمنحهم فكرة الإقدام على التعايش السلمي.

وتابع: "عن مشاركته في دورة الأزهر، بان قدومهم تم بعد التنسيق بين مشيخة الأزهر واتحاد علماء كردستان ووزارة الأوقاف، ما أدى إلى العلاقة التي أثمرت عن مزيد من الوفود في سبيل العلم والمعرفة التي نأخذها من الأزهر الشريف الذي هو أعلى جامعة في العالم الإسلامي ونعتز ونفتخر به، ونعتبر أنفسنا طلابًا لهذه الجامعة، ونتمنى السلام الدائم للأزهر منبر العالم الإسلامي.

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