بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.2 مليون دينار

أغلقت بورصة عمان اليوم الخميس، على تداول 5.5 مليون سهم، موزعة على 2541 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 6.2 مليون دينار.وارتفع مؤشر البورصة عند النقطة 1752 بنسبة 1.1% مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 14 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 48 شركة، واستقرت أسعار أسهم 25 شركة اخرى.