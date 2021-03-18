«إيسترن كومباني» توضح موقفها من إصدار رخصة جديدة لإنتاج السجائر

علقت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، على ما نشر بخصوص نية الحكومة المصرية في إصدار رخصة جديدة لإنتاج السجائر فى السوق المصرية.وقالت الشركة في بيان اليوم، إن إصدار الرخص التشغيلية في الدولة هو حق أصيل للحكومة المصرية من خلال هيئة التنمية الصناعية، وأنها ليست طرفًا في هذا القرار، ولا توجد لديها معلومات رسمية بخصوص القرار.وأضافت الشركة، أنها تدرس العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة التي ستعزز مكانتها في مجال التدخين وبدائل التبغ.وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي؛ لتبلغ 1.37 مليار جنيه.وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.