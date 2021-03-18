ضبط 25 شيكارة دقيق مدعم قبل التهريب بالشرقية

شنت إدارتا تموين الحسينية وصان الحجر بالشرقية، حملة مشتركة برئاسة كل من عبدالباسط عبدالنعيم وكيل المديرية، وعبدالكريم عوض الله رئيس قطاع تموين شمال، ومدير إدارة تموين الحسينية.وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة بناحية مخبز بقرية المساعيد بنطاق مدينة صان الحجر محملة بالدقيق المدعم، وتم التحفظ على 25 شيكارة دقيق مدعم، بإجمالي وزن 1 طن و125 كيلوجرامًا، وتحرير محضر ضد سائق السيارة.