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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تقدم 13.5 مليون يورو مساعدات إنسانية لدول بينها لبنان والأردن

الخميس 18/مارس/2021 - 01:14 م
ألكسندر شالينبرج
ألكسندر شالينبرج
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قررت الحكومة النمساوية، منح مساعدات إنسانية بقيمة 13.5 مليون يورو لعدد من الدول وهو ما يعد أكبر دفعة حتى الآن من أموال صندوق الكوارث الأجنبية الحكومي.

وأوضحت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان اليوم الخميس، أن المساعدات الجديدة تهدف لتخفيف على الأقل جزء من المحنة التي تسبب فيها وباء كورونا في الدول النامية، مشيرة إلى أن المساعدات أقرها مجلس الوزراء بناءً على طلب المستشار سيباستيان كورتس ونائب المستشار فيرنر كوجلر ووزير الخارجية ألكسندر شالينبرج للمساعدة في مكافحة آثار جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن 7 ملايين يورو سوف تذهب إلى أربع دول أفريقية هي (إثيوبيا - موزمبيق - أوغندا - بوركينا فاسو) بينما سوف تحصل كل من لبنان والأردن على 2.5 مليون يورو وشرق أوكرانيا 1.5 مليون يورو.

وقال ألكسندر شالينبرج وزير الخارجية النمساوي: "إن المساعدات الإضافية ستوفر المزيد من جهود الإغاثة في الموقع، كما ستدعم المساعدات جهود المنظمات غير الحكومية".

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