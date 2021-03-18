تحصين أكثر من 222 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالشرقية

قال الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في السادس من شهر فبراير 2021، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة تحصين خلال الشهر الأول من الحملة بتحصين 222 ألفًا و417 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وتحصين 220 ألفًا و929 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 11 ألفًا و188 رأس ماشية.وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.وتيسيرًا على المواطنين، أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالأنتقال الي المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.