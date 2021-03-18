قبول 17 طلب بمرحلة «جمعيتي» الرابعة في الدقهلية ضمن «حياة كريمة»

أكد السيد دايرة، مدير مديرية التموين والتجارة بمحافظة الدقهلية، أنه تم تقديم حوالي 35 طلب لمشروع جمعيتي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، أنه تم قبول 17 طلب من الطلبات المقدمة للمرحلة الرابعة من مشروع "جمعيتي"، من خلال مبادرة حياة كريمة والتي سيتم العمل بها في 26 قرية في مركز شربين.وقال دايرة، خلال جولة تفقدية في الدقهلية، إن عدد الطلبات التي تم استلامها 35 طلبا، ويتم العمل حاليا على معاينتها حاليا، موضحا أنه يتم توفير السلع كافة وبأسعار معلنة للجميع.