دبي تُعلن إجراءات مكافحة كورونا خلال شهر رمضان

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في إمارة دبي برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، الإجراءات والإرشادات الوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تماشيًا مع الإجراءات المعلنة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان له اليوم، أن اللجنة أقرت إقامة صلاة التراويح في مساجد دبي مع تطبيق الإجراءات الوقائية وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بين المصلين، على ألا تزيد فترة صلاة العشاء والتراويح على 30 دقيقة.وأوضح البيان أنه سيتم تقييم الوضع بالنسبة لصلاة القيام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، في حين لن يُسمح بإقامة الخيم الرمضانية وخيم التبرعات والإفطار وموائد الإفطار في الإمارة، فضلًا عن ضرورة تجنب الزيارات العائلية والتجمعات والمجالس، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.