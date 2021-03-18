رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبي تُعلن إجراءات مكافحة كورونا خلال شهر رمضان

الخميس 18/مارس/2021 - 02:01 م
دبي
دبي
نيفين أشرف
طباعة
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في إمارة دبي برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، الإجراءات والإرشادات الوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تماشيًا مع الإجراءات المعلنة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان له اليوم، أن اللجنة أقرت إقامة صلاة التراويح في مساجد دبي مع تطبيق الإجراءات الوقائية وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بين المصلين، على ألا تزيد فترة صلاة العشاء والتراويح على 30 دقيقة.

وأوضح البيان أنه سيتم تقييم الوضع بالنسبة لصلاة القيام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، في حين لن يُسمح بإقامة الخيم الرمضانية وخيم التبرعات والإفطار وموائد الإفطار في الإمارة، فضلًا عن ضرورة تجنب الزيارات العائلية والتجمعات والمجالس، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

موضوعات متعلقة

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق

مصدر أمنى ينفى مقتل شاب على يد الشرطة بشبين القناطر

الحكومة تنفى إجبار طلاب الدراسات العليا على الاكتفاء بنشر أبحاث علمية

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا


الصور

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

image description

5 ملايين جنيه لرصف طريق 191 بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشاريع حياة كريمة

الأكثر قراءة

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

كشف السبب وراء ارتفاع الإصابات بين العمال في حريق مصنع العبور

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

عمان تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم المعلومات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«ظلال الشك» رواية جديدة لـ أحمد عرفات القاضي

أنس الديب: أتمنى ابتكار شخصية مثل «حنظلة» لناجي العلي

«ستروبتوكين».. رواية لـ سعيد شحاتة عن دار «ميتا بوك»

إيناس عبدالدايم تهدي مشاركتها مع السيمفونى للمرأة المصرية