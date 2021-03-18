12 ألف إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، اليوم الخميس، عن تسجيل 12 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" أن هناك نحو 8 آلاف و910 مصابين بالفيروس يخضعون للعلاج بالمستشفيات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة 24 ألفا و117 حالة.يشار إلى أن التشيك وزعت حتى الآن أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وتم تطعيم ستة في المائة من إجمالي عدد السكان.