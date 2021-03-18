«الاعتماد والرقابة» تناقش متطلبات تسجيل المعامل الطبية بالتأمين الشامل

تحت شعار "أنت تسأل ونحن نجيب".. تنظم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، ندوة افتراضية بعنوان "ملتقى الخبراء" حول متطلبات تسجيل معامل التحاليل الطبية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، يوم الإثنين 22 مارس.يشارك في الندوة عدد من الخبراء والمسئولين في مجال الجودة والمعايير من قطاعات مختلفة على رأسهم؛ الدكتورة رانيا محمد الشرقاوي أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الإسكندرية ورئيس اللجنة القومية لإعداد وتطوير معايير اعتماد المعامل الطبية ونائب رئيس اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة، والدكتورة سولاف أحمد كامل أستاذ الباثولوجي الإكلينيكي بالمركز القومي للبحوث، نائب رئيس اللجنة، للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالمتطلبات والاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لتسجيل المعامل الطبية بالهيئة على مستوى الجمهورية باختلاف أنواعها سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، وذلك حرصًا من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على تذليل كافة العقبات والإجابة على الأسئلة الشائعة الخاصة بمعامل التحاليل بواسطة الخبراء والمتخصصين الذين أشرفوا على وضع قواعد ومتطلبات تسجيل هذا النوع من الخدمات الصحية.وأضافت أن التسجيل مفتوح أمام جميع مقدمي الخدمات الصحية للمشاركة بالندوة مجانا عبر الموقع الرسمي للهيئةأو الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك:وكانت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى الهيئات الثلاث المنشأة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي حصول مصر على الاعتماد الدولي لكل من معايير المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرين عن الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA.