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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

االسفير الروسي لدي واشنطن يتوجه إلى موسكو السبت

الخميس 18/مارس/2021 - 02:01 م
جريدة الدستور
منار احمد
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يتوجه السفير الروسي لدي واشنطن، أناتولي أنتونوف، إلى موسكو السبت المقبل؛ لبحث مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية على خلفية تصريحات بايدن الأخيرة حول بوتين.


وكتبت السفارة، على صفحتها في "فيسبوك" ليل الأربعاء الخميس: "خلال لقاءات السفير في وزارة الخارجية الروسية وهيئات أخرى ستطرح وسائل تصحيح العلاقات الروسية الأمريكية الواقعة حاليا في مأزق".

وأضافت: "أصبح الوضع الحالي نتيجة للسياسة المتعمدة لواشنطن التي كانت تقود العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية بشكل متعمد إلى مأزق، ولا يتفق النهج غير البناء للإدارة (الأمريكية) تجاه بلادنا مع المصالح الروسية والأمريكية، وتعرض التصريحات المتهورة لمسئولين أمريكيين العلاقات التي تشهد خلافا كبيرا أساسا لخطر الانهيار".

وأوضحت أن موسكو دعت سفيرها أناتولي أنتونوف للعودة إلى موسكو لإجراء مشاورات، وذلك بعد أن رد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، إيجابيا على سؤال صحفي فيما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قاتلا، وأضاف بايدن أنه يريد أن "يدفع بوتين الثمن مقابل التدخل في الانتخابات الأمريكية في 2016 و2020".

وطلب نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، من واشنطن "توضيحات واعتذارات" على تصريح بايدن.




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