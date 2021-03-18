رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أكد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بوضع 4 مراحل لحصول العامل على التنقل

السعودية.. مراحل حصول العامل على التنقل والخروج والعودة

الخميس 18/مارس/2021 - 01:06 م
عادل حنفي
عادل حنفي
وفاء علي
طباعة
أكد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بوضع 4 مراحل لحصول العامل على التنقل وتضمنت الآتى:
‏*قيام المنشأة الجديدة بإنشاء العرض الوظيفي لطلب نقل خدمة العامل عبر منصة قوى.
‏*قيام العامل بالاطلاع على العرض الوظيفي القبول أو الرفض.
‏*يتم إشعار المنشأة الحالية بطلب انتقال العامل.
* بدء احتساب فترة الإشعار.

وأشار حنفي في بيان له إلى أن السعودية شهدت انطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية منذ أيام والتى تعرف لدى الكثير من أبناء الجاليات بـ"إلغاء نظام الكفيل"، وطالب العمالة المصرية بضرورة القيام بتوثيق عقود العمل الخاصة بهم.

وأوضح نائب رئيس الإتحاد أنه يمكن للعامل القيام بتسجيل العقد "إلكترونيًّا" من خلال الخطوات التالية:
1- الدخول إلى الحساب الشخصى عبر بوابة «التأمينات أونلاين».
2- القيام بالضغط على رابط «توثيق العقود».
3- البحث عن الموظف المختص من خلال القيام بإدخال بيانات تشمل أرقام كل من «الاشتراك، المشترك، الهوية، الإقامة، الحدود، الجواز، المنشأة»، كما يمكن القيام بالبحث باختيار أيقونة الجنسية (سعودية – غير سعودية – مختلطة) أو كذلك من خلال اختيار حالة العقد (لم يتم الرفع، معلق عند المشترك، مقبول، مقبول آليا، مرفوض، منتهي، ملغى، مشترك غير نشيط).

وتعد مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية "خطوة جديدة تسمح بقدر كبير من الحرية لأبناء الجالية المصرية بشكل خاص والجاليات المتواجظه بالمملكة العربية السعودية بشكل عام،حيث أنه لم يعد صاحب العمل هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، كذلك لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب وجود بعض حقوق على العمل بل على صاحب العمل القيام بتحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، حيث أصبح لايوجد كفالة بل هناك علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل،

واختتم حنفي أن عملية الخروج والعودة تتم عبر منصة "أبشر" الإلكترونية وتستغرق معالجة الطلب 10 أيام من تاريخ إنشائه للتأكد من عدم ورود أي رفض أو إعتراض من قبل الوزارة، ويمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة من منصة "أبشر" خلال 10أيام، وفي حالة قبول الطلب يجب إكمال إجراءات إصدار التأشيرة خلال 5 أيام تجنبا لإنتهاء صلاحية الطلب.

أما بالنسبة لطلب خدمة الخروج النهائي نفس الخطوات المتبعة في إصدار تأشيرة الخروج والعودة مع ملاحظة ان مدة بقاء العامل بالمملكة بعد الحصول على تأشيرة الخروج النهائي خمسة عشر يومًا تحتسب من تاريخ الإصدار وإذا لم يغادر العامل بعد هذه المدة يعد مخالفًا لنظام العمل والإقامة، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها الإجراء المتبع في حال خروج العامل الوافد بشكل نهائي أثناء سريان عقد العمل سيمنع من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.

موضوعات متعلقة

اعرف نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2021 | استعلم عن نتائج الترم الأول

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

اليوم.. محاكمة المتهم بالتستر على «متحرش المعادى»

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج


الصور

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

image description

5 ملايين جنيه لرصف طريق 191 بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشاريع حياة كريمة

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق

كشف السبب وراء ارتفاع الإصابات بين العمال في حريق مصنع العبور

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

عمان تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم المعلومات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

بعد قليل.. غلق باب الحجز في معرض إسكندرية للكتاب

«ظلال الشك» رواية جديدة لـ أحمد عرفات القاضي

أنس الديب: أتمنى ابتكار شخصية مثل «حنظلة» لناجي العلي

«ستروبتوكين».. رواية لـ سعيد شحاتة عن دار «ميتا بوك»