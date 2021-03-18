محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة العيد القومي

وضع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وقراءة الفاتحة على أرواحهم، وذلك احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق اليوم، الخميس 18 مارس.رافق المحافظ، نائبه، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ووكلاء الوزارات، ورجال الدين الإسلامي، والمسيحي.قدم المحافظ، أصدق التهاني القلبية لأهالي المنيا، بمناسبة مرور 102 عامًا على العيد القومي للمحافظة، داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر، كما وجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً له.ووجه المحافظ الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة المنيا، حيث تشهد المحافظة حاليا طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية الكبرى على أرض المحافظة.وطالب المحافظ المواطنين بالإخلاص والتفاني في العمل للتنمية من أجل رفعة الوطن، مؤكدا أن مصر في أشد الاحتياج لإخلاص أبنائها وجديتهم في العمل، مشيرًا إلى أن الأجداد قدموا في الأمس ملحمة وطنية يستملكها أبناء اليوم في حربهم ضد الإرهاب.ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، والالتزام بكافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن، نظرا لحالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد، وحرصا من الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع المواطنين.