للطلاب بالخارج.. أبرز المعلومات حول معادلة شهادتك واعتمادها

يستعرض موقع "الدستور" أهم المعلومات الخاصة بمعادلة الشهادات وذلك للطلاب المصريين بالخارج من الحاصلين على مؤهل من جامعة أجنبية ولم يتم معادلته حتى الآن، وفقا لما نشر على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج:-معادلة شهادتك واعتمادها في مصر لم يعد صعبا، فهناك خطوات بسيطة تمكنك من إنجاز هذه المهمة التي كانت صعبة قبل الآن.-يمكنك معادلة شهادتك عبر النظام الإليكتروني لمعادلة الدرجات العلمية من هذا الرابط:https:equ.scu.egيذكر النظام الإليكتروني التابع للحكومة المصرية يقدم مجموعة خدمات أبرزها:١. إرشادات التقدم لطلب معادلة درجة علمية موضحة بالخطوات.٢. تقديم طلب معادلة درجة علمية قديم.٣. استكمال طلب معادلة مقدم من قبل.٤. الدعم الفني في حالة التعرض لمشكلات بمعادلة الشهادة.الجدير بالذكر أن جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية تشترط معادلة شهادتك للتدريس أو استئناف الداسات العليا بالجامعات المصرية وإجراء الكثير من المعاملات.