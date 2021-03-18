التضامن: المنظمات الأجنبية تعمل وفق احتياجات المجتمع

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلى، إن قانون الجمعيات الأهلية راعى النظم الأساسية للجمعيات المنشأة وفقًا لاتفاقيات دولية، مشيرًا إلى أن المنظمات الأجنبية غير الحكومية تعمل وفق تصريح يتفق مع احتياجات المجتمع المصرى، وتلبية الاحتياجات وفق أولويات الدولة وخطط التنمية.وأشار مساعد وزيرة التضامن إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر حريصة على خروج قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بشكل متوازن، وتحقيق ما هو مطلوب منه، لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع الأهلي من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.وأكد أن هناك عددًا من المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأجنبية غير الحكومية تتمثل فى استكمال البيانات الأساسية حول المنظمة الأم، واستيفاء بيانات العاملين.وأكد أنه ستتم توعية الشركاء المختلفين باللائحة التنفيذية وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم، ودعم بناء القدرات للعاملين في وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية من خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية على الإنترنت لمؤسسات العمل الأهلي.وأشار إلى أنه سيتم الإبلاغ عن أي تحديات أو مشكلات تتعلق بتفعيل اللائحة التنفيذية المنظمة في مصر، إلى جانب البيانات الأساسية للعاملين.جاء ذلك خلال لقاء مؤسسات المجتمع الأهلي بعنوان "آفاق جديدة للشراكة" في ظل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بحضور السفيرة مى خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومي، حيث تتم مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، طبقًا للائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019.