تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

قامت الوحدة المحلية بمدينة دمياط، برئاسة اللواء حسين لبيب، بتنفيذ عمليات فرد وتسوية الرمال وتمهيدها بطول الشواطئ، وذلك نظرًا لمعالجة ما تأثرت به مناطق عدة جراء موجات الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة على مدار الشهور الماضية.كما أكدت الوحدة المحلية بالمدينة فى البيان الصادر عنها أن هذه الأعمال تتم طبقًا لأسس محددة، كما يجري تجهيز وتسوية المنطقة الرملية ورفع مستوى النظافة بها، وتنفيذ عمليات تمهيد وتسوية الرمال وتمهيدها بطول الشاطئ.