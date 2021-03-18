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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 5.5 طن زيت مجهول المصدر داخل مركز تعبئة فى سوهاج

الخميس 18/مارس/2021 - 01:15 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال - مصطفى علم الدين
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وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة تموينية مكبرة، لتحقيق أقصى درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية متنوعة، من بينها صاحب مركز تعبئة زيت طعام، ويقيم دائرة مركز جهينة لإدارته منشأة بدون ترخيص، وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير وعبوات فارغة سبق استخدامها، وتم ضبط "5" أطنان و"500" كيلوجرام زيت طعام سائب، و"360 " كيلوجرام طحينة سائبة، و"6200" عبوة فارغة وغطاء.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط صاحب محل بقالة، ويقيم دائرة مركز العسيرات، لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم ضبط "16" علبة سجائر، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "8" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات.

- قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.
- 10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار.
- 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و7 قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل.
- 3 قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز.
- 4 قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بمحطة التموين.
- 5 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز.
- 3 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين.

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