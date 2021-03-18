التنمية المحلية تنهي 4 دورات تدريبية بمركز سقارة

احتفل مركز التنمية المحلية، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية، هي دورة تدريبية متقدمة عن تصميم الشبكات (شبكات وأمن المعلومات - الأمن السيبراني) للمديرين والعاملين في مراكز المعلومات بالمحافظات، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالسكرتارية التنفيذية بمكاتب المحافظين والمكاتب الفنية، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات أملاك الدولة.إضافة إلى دورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الإدارة والقيادة الفعالة، واستفاد من هذه الدورات 124 متدربًا من جميع المحافظات.