1.39 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في هولندا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 1.39 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة، اليوم، إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ29 ألفا و954 جرعة يوميا.ووفقا لهذا المعدل، فمن المتوقع أن تستغرق هولندا 3. 2 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.