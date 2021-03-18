هروب السائق.. اصطدام قطار بـ«توكتوك» في الغربية

شهدت قبل قليل قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، اصطدام القطار رقم 967 المتوجه من طنطا إلى المنصورة بـ"توكتوك" على شريط القطار وهروب سائق المركبة.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين القطار رقم 967 المتجه من طنطا إلى المنصورة بـ"توكتوك" على شريط السكة الحديد وهروب سائقه، بعد أن قطع الطريق أمام القطار، وقام سائق القطار بعملية الربط والفرامل عليه في اللحظات الأخيرة، وتوقف لحين إنهاء الإجراءات.تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.