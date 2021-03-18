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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل توفى أثناء العمل

الخميس 18/مارس/2021 - 12:52 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة المواطن شوقى عبدالمقصود عطية الذى توفي أثناء عمله فى حفر خط السيب النهائى بمنطقة عزبة عبدالرحمن بقرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك بحضور اللواء هشام الشعينى، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، مشيرا بصرف إعانة عاجلة لأسرة المتوفى، كما وعد ابنه الأكبر بالبدء في إجراءات تعيينه فى شركة المياه والصرف الصحى لتوفير دخل مناسب للأسرة، مؤكدا أن الدولة لا تنسى أبنائها ودائما ما تقف إلى جانبهم في نكباتهم.

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