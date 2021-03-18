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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

من هى المطربة ميادة بسيليس التى رحلت عن عالمنا بسبب السرطان؟

الخميس 18/مارس/2021 - 01:26 م
المطربة ميادة بسيليس
المطربة ميادة بسيليس
محمد قدري
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زادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن معلومات حول من هي المطربة ميادة بسيليس التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأربعاء عن عمر يناهز 54 عاما بعد صراع مع مرض السرطان الذي استطاع أن يهزمها بعد مقاومتها لفترة طويلة.

من هي المطربة ميادة بسيليس

نقدم خلال هذا التقرير معلومات عن من هي المطربة ميادة بسيليس، هي مطرب سورية المولد، غيبها الموت أمس عن عمر ناهز 54 عاما، ونعتها وزارة الإعلام السورية، وهي متزوجة من الموسيقار سمير كويفاتي الذي كشف للمرة الأولى قبل فترة عن إصابتها بالسرطان.

الفنانة الراحلة ميادة بسيليس من مواليد عام 1967 في مدينة حلب، وكانت بدايتها الفنية محلية عبر إذاعة حلب بسوريا، وبدأت أغنياتها تنتشر حتى عمت أرجاء سوريا كما خرجت للوطن العربي وأصبحت مشهورة في الشام والمغرب العربي ومصر أيضا، كان ألبومها الأول في سوريا باسم "يا قاتلي بالهجر" وهي أغاني من الفلكلور السوري القديم، واستمرت في تقديم الألبومات حتى أنها قدمت خلال مسيرتها الفنية 14 ألبوما غنائيا على مدار 35 عاما.

حصلت ميادة على جائزة أفضل أغنية عربية عام 1999 من خلال أغنية "كذبك حلو" واشتهرت في الوطن العربي كله وكانت بوابة للعبور إلى قلوب الجمهور وعلاقتها مع الجمهور المصري أيضا حتى أنها قدمت الكثير من الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الإسبانية مدريد كما تواجدت في حفل ضخم بدار الأوبرا المصرية.

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وخلال مسيرتها الفنية قدمت تترات لبداية لمسلسلات عديدة وضخمة منها "إخوة التراب" و"أيام الغضب" كما أن من أشهر أغانيها على الإطلاق "بلقبي في حكي" و"راح دايما أهواك" و"خليني على قدي" و"أحسنلك تروح" و"شو تأملت".

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