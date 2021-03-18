«كورونا» يُجبر بلغاريا على فرض إغلاق كامل حتى نهاية مارس

قال وزير الصحة البلغاري: إن بلاده ستغلق المدارس والمطاعم والمراكز التجارية حتى نهاية مارس، حيث تواجه زيادة في الإصابات بفيروس كورونا، أدت إلى زيادة الضغط على المستشفيات.ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في بلغاريا في الرابع من أبريل، وشهدت البلاد زيادة 40% في الإصابات الجديدة على مدى الأسبوع الماضي، وسجلت اليوم الخميس، 4201 إصابة، بينما بلغ عدد من يعالجون في المستشفيات 7804 منهم 609 في وحدات الرعاية المركزة.وأغلقت الحكومة رياض الأطفال ودور المسرح والسينما وقاعات اللياقة البدنية وحظرت الاحتفالات الخاصة بأعداد كبيرة.وقال الوزير كوستادين أنجيلوف للصحفيين: إن الحكومة تتخذ كل التدابير الصحية الضرورية استعدادًا ليوم الانتخابات، وناشدت أحزاب المعارضة عدم استغلال الجائحة العالمية في حملاتها.وسجلت بلغاريا 291769 إصابة و11715 وفاة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.