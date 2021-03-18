«إيفو»: اقتصاد ألمانيا سيعود لمستويات ما قبل كورونا في 2021

قال معهد "آي.إف.دبليو" الاقتصادي، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الألماني سينمو على الأرجح 3.7% في 2021 ويبلغ مستويات ما قبل أزمة تفشي فيروس كورونا قبل نهاية العام، إذ من شأن التقدم على صعيد حملة التطعيم الإسهام في زيادة الصادرات والاستهلاك.وعدل "آي.إف.دبليو"، وهو أحد المعاهد الرئيسية في ألمانيا وجزء من مجموعة تقدم المشورة للحكومة، بالزيادة توقعاته الصادرة في ديسمبر عندما كان يتوقع نموا 3.1%.وقال: "من المرجح تجاوز مستوى الناتج الاقتصادي قبل الأزمة في الربع الثالث من العام الجاري".