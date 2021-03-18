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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون: فرنسا ستمر بفترة صعبة فى مكافحة كورونا حتى أبريل

الخميس 18/مارس/2021 - 12:55 م
ماكرون
ماكرون
هدير سند
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ذكر كارل أوليف، عمدة بلدية بواسي بفرنسا، في تصريح تليفزيونى له، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أفصح أثناء زيارته لمستشفى محلي في سان جيرمان أونلي، عن رأي مفاده أن فرنسا ستمر بفترة صعبة في مكافحة جائحة الفيروس التاجي حتى منتصف أبريل.

وقال المسئول المحلي، إن الرئيس الفرنسي يعول على تدابير إضافية لاحتواء الوباء، تطبق فقط محليًا، بالارتباط مع الوضع السائد، وفي نفس الوقت لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إعادة العزلة الذاتية للمواطنين.

يشار إلى أنه تم فرض قيود مماثلة، بالإضافة إلى حظر التجول بالفعل في نيس وعدد من المدن الأخرى بمقاطعة ألب البحرية، وكذلك في دونكيرك ومقاطعة باس دو كاليه في شمال البلاد.

ومن المتوقع الإعلان عن الإجراءات الجديدة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس يشارك فيه رئيس الوزراء جان كاستكس ووزير الصحة أوليفييه فيران، وستدخل حيز التنفيذ نهاية هذا الأسبوع.

ويرصد آخر البيانات الصادرة عن السلطات، تسجيل أكثر من 4 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية انتشار الوباء في فرنسا، فيما فاق عدد ضحايا الوباء 91 ألف شخص.

وكانت حملة التطعيم في فرنسا بدأت منذ نهاية ديسمبر 2020، وجرى حتى الآن تطعيم 5.5 مليون من سكان البلاد ضد فيروس كورونا، من بينهم 2.3 مليون تلقوا بالفعل جرعتين من اللقاح.

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