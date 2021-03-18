«الكرملين»: بايدن لا يريد تحسين العلاقات مع موسكو

قال "الكرملين"، اليوم الخميس، إنه "من الواضح" أن الرئيس الأمريكي لا يريد تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن، غداة تصريحات لجو بايدن وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن "تصريحات الرئيس الأمريكي سيئة جدًا. من الواضح أنه لا يريد تحسين العلاقات مع بلدنا"، مضيفًا "من هذا المبدأ سننطلق من الآن فصاعدًا".