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محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين ممثلًا لمنطقة الشرق الأوسط في الشبكة العالمية لخطوط الطفل

الخميس 18/مارس/2021 - 12:42 م
حماية الأطفال من
حماية الأطفال من العنف
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انتخبت فلسطين، ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشبكة العالمية لخطوط الطفل، ومقرها في مدينة أمستردام.

جاء ذلك، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، في الاجتماع الدوري للشبكة العالمية لخطوط الطفل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمهيدا لاجتماع الهيئة العامة المكونة من 145 دولة الأسبوع المقبل.

وبحث المجتمعون سبل التعاون لتطوير عمل خطوط حماية الأطفال من العنف في ظل الأزمات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والصحية التي تجتاح المنطقة.

وناقش المجتمعون أيضا الآثار النفسية والتربوية التي تخلفها جائحة كورونا على للأطفال، والدور البناء الذي يمكن لخطوط الطفل أن تلعبه في هذا الخصوص.

وشكرت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة "سوا" أهيلة شومر، الحاضرين على انتخاب فلسطين ممثلا عن الشبكة، وتعهدت بالعمل على توثيق التعاون بين دول الإقليم، ومساعدة الدول على إنشاء خطوط جديدة وتطوير الأداء المهني بين الأعضاء، وتبادل الخبرات لتطوير استخدام وسائل الاتصال الحديثة.

يذكر أن "سوا" مؤسسة تعمل على مكافحة العنف بكافة أشكاله منذ العام 1998 وتقدم الارشاد والدعم النفسي، لضحايا العنف من خلال الرقم المجاني 121.

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