«هالة» تجذب رواد معرض الزهور بالجودة والسعر الرخيص (فيديو)

افتتح معرض زهور الربيع، السبت الماضي، بحديقة الأورمان في نسخته الـ88، بحضور السيد القصير وزير الزراعة وعدد من السفراء ونواب البرلمان، بمشاركة ما يقرب من 200 عارض.وضمن العارضين إحدى الأجنحة التي زينتها الديكورات والنباتات ما بين المصنوعة والطبيعية وحاوطتها أسوار مزينة بأوراق الشجر والديكورات المنزلية الخفيفة لتشعر للوهلة الأولى انك داخل حديقة منزلك.وقالت المهندسة هالة أحمد سمير، مديرة حدائق جامعة عين شمس ومهندسة لاند سكيب، إن هذا العام هو المرة الثالثة التي تشارك فيه بمعرض زهور الربيع، لافتة إلى أن هناك إقبال كبير واستحسان لدى رواد المعرض بالمنتجات المعروضة.وتابعت أنها تحاول أن تجمع بين نباتات الظل ونباتات الشمس ونباتات الديكورات داخل الجناح الخاص بها، لافتة إلى أنها استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة بين عمل منتجات بجودة عالية بأسعار رخيصة مقارنة بالأماكن الأخرى.وأشارت إلى أن العلاقة لا تنتهي بينها وبين الزبون بالبيع والشراء، بل إنها قامت بإنشاء جروب إلى موقع التواصل الاجتماعي لتقديم استشارات خاصة بالزرع، ففي حال وجود أي زرعة بها عيوب أو مرض يقوموا بتصويرها وإرسالها وعلى الفور يتم الرد بطريقة العلاج المناسبة وذلك ما جعل العديد من زبائنها لديهم خبرة كبيرة في مجال الزراعة.وأكدت أنها تفضل أن تكون منتجاتها مميزة بها مما يجعلها تقوم بتنظيم الجناح الخاص بها بالورود والديكورات لتكون أشبه بالبيوت مما يجعل رواد المعرض قادرين على تخيل المنتجات في منازلهم.وعن حركة الإقبال أوضحت أن منذ اليوم الأول وهناك بعض المنتجات سرعان ما نفذت بالجناح الخاص بها، لافتة إلى أن هناك بعض المواطنين شاركوا في المعرض أثناء التجهيزات ظنا منهم أنه الافتتاح وكانوا بأعداد كبيرة.