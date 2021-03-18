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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: عون يتطلع لتقديم الحريري تصورًا لحكومة اختصاص متوازنة

الخميس 18/مارس/2021 - 12:41 م
جريدة الدستور
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ذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن رئيس البلاد ميشال عون، يتطلع إلى أن يأتيه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، حاملا تصورا لتشكيل الحكومة الجديدة، على أن تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص.

جاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس أعلنت خلاله أن رئيس الجمهورية "حدد موعدا" للحريري عند الساعة الـ3 من بعد ظهر اليوم.

وقالت: "إن رئاسة الجمهورية تعّول على الحس بالمسئولية الوطنية لدى رئيس الوزراء المكلف، فيأتي حاملا تصورا لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، مستخلصا بذلك عبر أشهر التكليف الخمسة".

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 7 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.

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