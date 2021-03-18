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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الجارديان»: روسيا تُطالب بحظر «تويتر» بسبب حسابات المعارضة

الخميس 18/مارس/2021 - 12:47 م
تويتر
تويتر
هدير سند
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كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن أن هيئة مراقبة وسائل الإعلام الروسية طلبت من تويتر حذف حساب منفذ إخباري معارض بعد تهديدات من موسكو بحظر الشبكة الاجتماعية بالكامل إذا لم تقم بإزالة هذا المحتوى خلال شهر.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم الخميس، إن التحركات الروسية تأتى بعد الاحتجاجات المؤيدة للمعارض المسجون أليكسي نافالني والتي تم تنظيمها عبر منصات على الإنترنت، وزعمت الصحيفة نقلًا عن محللين أن التهديد بحظر تويتر فى روسيا سيكون الخطوة الأولى في حملة قد تؤدي إلى حجب شبكات أخرى.

ولفتت المجموعة الإعلامية التي تمثل المعارضة الروسية، محل الخلاف، إلى أن وكالة الرقابة اتصلت بتويتر لتطالبها بإزالة حساب MBKh Media، بعد اتهامات بانتهاك قوانين الاتحاد الروسي من خلال تبادل معلومات من مجموعات "غير مرغوب فيها".

فيما قال مسئول من الإدارة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام، إن روسيا ستحظر تويتر إذا فشلت في إزالة المنشورات المتعلقة بتعاطي المخدرات وانتحار الأطفال.

وطالبت السلطات في السابق تويتر وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى بحذف الرسائل التي قالت إنها دعت القاصرين إلى المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للكرملين.

وقال فاديم سوبوتين، نائب رئيس الإدارة الروسية للإشراف علي الاتصالات، لوكالة "إنترفاكس" للأنباء: "تويتر لا يتفاعل مع طلباتنا كما ينبغي، إذا استمر الوضع، فسيتم حظره في غضون شهر دون أمر من المحكمة".

وقالت تويتر إنه ليس لديها تعليق على التطور الأخير، ونفت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها في وقت سابق استخدام المنصة للترويج لأنشطة غير قانونية، وقالت إنها قلقة بشأن كيف يمكن للضغط من السلطات الروسية أن يكبح حرية التعبير؟!.

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