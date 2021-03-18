رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فاينانشيال تايمز»: أمريكا تتبنى موقفًا متشددًا قبيل الاجتماع مع الصين

الخميس 18/مارس/2021 - 12:59 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، بأن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مسئولين صينيين قبل يومين فقط من الاجتماع الأول بين الجانبين، وجه رسالة مفادها أن هذا الاجتماع المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم الخميس، بولاية ألاسكا لن يؤدي على الأرجح إلى تحسن العلاقات بين واشنطن وبكين.

وأوضحت الصحيفة في تعليق نشرته على موقعها الإلكتروني، أن أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي، سوف يعقدان خمس ساعات من المحادثات في مدينة أنكوريج مع يانج جيتشي، كبير مسئولي السياسة الخارجية الصينية، ووانج يي، وزير الخارجية، مما يمثل أول مشاركة جادة مع بكين تحت قيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الصحيفة: "مع ذلك، أصدرت واشنطن، قبل الاجتماع، رسائل قوية تجاه بكين؛ حيث فرضت عقوبات على 24 مسئولًا من الصين وهونج كونج بسبب قانون صيني جديد يقوض الديمقراطية في هونج كونج.. فيما وصفت الصين الخطوة بأنها "محاولة شريرة" من قبل الولايات المتحدة للتدخل في شئونها".

وأضافت "مثل هذه العقوبات عززت الموقف المتشدد الذي اتخذه بايدن تجاه الصين في بداية عهده، ودعمت أيضا وجهة النظر القائلة بأن بايدن لن يدفع باتجاه (إعادة ضبط) العلاقات، والتي أعرب مسئولون صينيون عن رغبتهم في تبنيها".

وتعليقا على ذلك، نقلت "فاينانشيال تايمز" عن سوزان شيرك، أستاذة الأبحاث في جامعة كاليفورنيا سان دييجو ورئيسة مركز الصين للقرن الحادي والعشرين بالجامعة قولها: "إن الولايات المتحدة والصين ربما كانتا تأملان في التماس رغبة الجانب الآخر في توجيه إشارات إيجابية.. لكنني لا أعتقد أن الولايات المتحدة قد رأت أي إشارات إيجابية من الصين، أو أن الصين رأت أي إشارات إيجابية من الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أن يانج ووانج ألقيا في خطاباتهما الأخيرة، باللوم في تردي العلاقات بين البلدين على الولايات المتحدة، لكنهما أعربا عن أملهما في تطويرها بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحذرا الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، من تجاوز "الخطوط الحمراء".

مع ذلك، تجاهل بايدن وبلينكين تلك التحذيرات وأوضحا أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن سياستها بشأن الصين، لا سيما فيما يخص تدخل الأخيرة في شئون هونج كونج وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانج الشمالية الغربية ونشاطها العسكري العدواني في المياه والمناطق الحدودية مع تايوان.

من جانبه، قال إيفان ميديروس الخبير في الشئون الآسيوية بجامعة جورج تاون بواشنطن، إن هناك "عدم توافق كبير" بين الجانبين، مضيفًا أن الاجتماع المرتقب "لن يذوب أو يكسر الجليد".

وأضاف ميديروس:" أن بكين تريد إعادة ضبط وتجنب المواجهة مع واشنطن، والتي تأججت خلال حكم ترامب، لكنها لا تريد فعل الكثير لتحقيق ذلك"، وأشار إلى أن هناك "العديد من مسئولي بايدن لديهم قائمة طويلة من المخاوف بشأن سلوك الصين الحازم".

في الوقت نفسه، قال مسئول أمريكي رفيع المستوى إن "الحوار مع الصين سيقوم على الأفعال وليس الأقوال"، مشيرًا إلى أنه يتوقع محادثات شاقة ولكن صريحة مع الصين التي نتوقع تغيير سلوكها.

موضوعات متعلقة

سعر الدواجن اليوم الخميس 18-3-2021

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالاسم


الصور

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

image description

5 ملايين جنيه لرصف طريق 191 بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشاريع حياة كريمة

image description

افتتاح المقر الجديد لبرنامج الميكاترونيات والروبوتات بهندسة أسيوط

الأكثر قراءة

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالاسم

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 من وزارة التربية التعليم

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

عمان تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم المعلومات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«ظلال الشك» رواية جديدة لـ أحمد عرفات القاضي

أنس الديب: أتمنى ابتكار شخصية مثل «حنظلة» لناجي العلي

«ستروبتوكين».. رواية لـ سعيد شحاتة عن دار «ميتا بوك»

إيناس عبدالدايم تهدي مشاركتها مع السيمفونى للمرأة المصرية