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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء ثاني جلسات محاكمة ريناد عماد بتهمة التحريض على الفسق

الخميس 18/مارس/2021 - 01:12 م
المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية
عادل عبد العال
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بدأت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة ريناد عماد، إحدى بطلات فيديوهات الرقص على تطبيقي "إنستجرام" و"تيك توك"، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع، وصناعة وبث فيديوهات خارجة عن الآداب العامة.

وكانت النيابة واجهت المتهمة بعدد من الفيديوهات الخاصة، والتي نشرتها على صفحة الشخصية على تطبيق تيك توك واعترفت بتصويرها.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بقيام فتاة تدعى "م. ال" وشهرتها "ريناد. ع" بإنشاء صفحة على تطبيق تيك توك بقصد ارتكاب الإعلان عن نفسها لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم، وعلى الفور تم رصد ومتابعة المتهمة، وقد تبين صحة المعلومات الواردة، وبناءً على ذلك تم القبض عليها داخل كافيه بالدقي، وتم إخطار النيابة.

وكانت النيابة العامة بالدقي قررت حبس المتهمة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.

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