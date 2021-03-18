تجارة الجملة بالدقهلية: 15 سلعة في معارض «أهلا رمضان» بتخفيضات 30%

كشف عماد طه، مدير الشركة العامة لتجارة الجملة بمنطقة شرق الدلتا، إنه يتم العمل على تجهيز معارض أهلا رمضان بخصومات على السلع بنسبة تصل إلى 30%، مؤكدا أن أسعار الزيت ثابتة عند 17 جنيها للعبوة لتر، إضافة إلى توافر جميع السلع الأساسية بكميات وفيرة.ولفت، على هامش زيارة وفد من وزارة التموين لمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، إلى أن افتتاح معرض أهلا رمضان سوف يبدأ في أول أبريل المقبل.وأشار إلى أن المعرض سيشمل 15 سلعة غذائية تتنوع ما بين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونه والصلصه والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش بتخفيضات تتفاوت ما بين إلى 15% إلى 35%.