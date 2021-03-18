كرواتيا تسجل 1197 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا عن تسجيل ألف و197 إصابة جديدة بفيروس"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 254 ألفًا و507 حالات إصابة على مستوى البلاد.وأفادت وكالة أنباء "هينا" الكرواتية، اليوم الخميس، نقلًا عن فريق إدارة أزمة "كورونا"، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و726 حالة عقب تسجيل 17 وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء.وأضافت أيضًا أن عدد الحالات النشطة يبلغ الآن 6 آلاف و116 حالة، من بينهم 894 شخصًا يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات و84 آخرين تحت أجهزة التنفس الصناعي، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 242 ألفًا و665 شخصًا فور تسجيل 554 حالة تعافٍ جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأجرت كرواتيا، على مدار أمس، 7 آلاف و619 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و454 ألفًا و984 اختبارًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.