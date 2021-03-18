مرثا محروس: تصريحات الخارجية الإثيوبية تؤكد أنها دولة عدائية

أعربت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن استياءها واستنكارها الشديدين من تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي "ديميكي ميكونين"؛ بشأن سد النهضة وعملية الملء الثاني له؛ وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لبناء السد، قائلة "إنها تصريحات في ذاتها تعبر عن عدم وجود أدنى مستوى من مستويات اللياقة السياسية، بل والمسؤولية".وأكدت "محروس" أن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبية، تؤكد أنها دولة عدائية تريد أن تحرم مصر والسودان من المياه وهو ما يتنافي مع القواعد الدولية والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان العالمية بل وميثاق الأمم المتحدة، وأن على الدولة المصرية اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين حصة مصر التاريخية في المياه والعمل ومحاسبة هؤلاء حتى على التفكير في الإضرار بمصالح مصر وضرورة تعريف المجتمع الدولي بأخطار الإضرار بحصة مصر على الحياة والمجتمع والظروف المعيشية والعمل علي التنسيق الكامل مع دولة السودان الشقيقة في تلك الحملة.وأضافت "محروس" أن الإعلان بملء السد هو عمل عدائي وإعلان الحرب على دولتي المصب ويجب على المجتمع الدولي التدخل قبل أن ينفذ الصبر على تلك التصرفات الصبيانية من صقور اثنية الامهرة الكارهين لمصر والسودان ويطمعون في السيطرة على المنطقة من الحدود السودانية الإثيوبية إلى الخرطوم حسب خطاب ملكهم المؤسس والملهم منيلك الثاني عام 1889 وهو حلم الامهرة.واختتمت "محروس" أن مثل هذا التصريحات تمثل العجرفة الإثيوبية الواضحة لاسيما منذ سيطرة الجناح الأمهري علي كواليس السلطة عقب حملة رئيس الوزراء الحاصل علي جائزة نوبل للسلام علي إقليم التغراي والمذابح التي تجري هناك كل يوم بأعتراف أممي ودولي ويتغاضي عنها المجتمع الدولي.