1496 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل عن تسجيل 1496 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان أوردته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن نحو 597 من المصابين في حالة حرجة، وتم وضع 196 منهم على أجهزة التنفس الصناعي.كما أشارت إلى أن إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 6062 حالة منذ بدء الجائحة.